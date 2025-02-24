В Госдуме предложили запустить карту «Серебряный возраст»

Предполагается, что её смогут получить женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет. Обращение министру труда Антону Котякову направила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

По её словам, такой проект хорошо показал себя в Санкт-Петербурге, где граждане оформили более 100 тыс. карт, и он стал частью программы социальной поддержки старшего поколения.

Согласно инициативе, ежегодно карта будет пополняться на 5 тыс. рублей, и граждане смогут посещать учреждения культуры за символическую плату.