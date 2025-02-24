Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в трех округах России

Жителей трех округов России ждет аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, выпущены предупреждения об очень холодной погоде с аномалией температуры -10 градусов в Ставрополье и республиках Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия).

"Сильные морозы до 24-30 градусов в течение этой недели", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что морозы прогнозируются и в Красноярском крае. Там вторжение холодных воздушных масс из приполярных регионов приведет к тому, что с четверга на пятницу температура резко понизится сразу на 15 градусов - до -25... -30 градусов в ночное время.

Такой процесс называется резким изменением погоды, когда температура на 15-20 градусов понижается за один-два дня, это очень опасно и приводит ко многим неблагоприятным явлениям, объяснил Вильфанд.

В субботу, добавил он, на 10 градусов температура будет ниже нормы в центре Красноярского края.

Кроме того, в Салехарде в понедельник ожидается оттепельная температура, но уже в пятницу-субботу по ночам будет до -30, а днем -15.... -20 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе в понедельник погода будет теплой, но к концу недели там температура понизится на 15 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что россиянам не стоит торопиться прощаться с зимой, поскольку, по сути, еще "зимний" месяц. Температуры еще будут понижаться до -10 градусов, и до 20 марта это нормальное явление, отметил он.