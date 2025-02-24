В Бурятии и Забайкалье будет три выходных дня

Жителей Забайкальского края в марте ожидают три выходных дня подряд в связи с празднованием Белого месяца "Сагаалган". Об этом сообщается на официальном портале региона. Вместе с забайкальцами 1, 2 и 3 марта 2025 года будут отдыхать жители Бурятии, отмечает "Байкал Daily".

© Газета.Ru

"Сагаалган" в этом году выпадает на субботу 1 марта, поэтому дополнительный выходной день перенесен на понедельник 3 марта. В связи с этим у жителей двух регионов будет короткая рабочая неделя — с 4 по 7 марта. Дополнительного выходного 8 Марта не будет, так как его перенесли на 13 июня (пятницу), чтобы удлинить выходные после Дня России, который отмечается 12 июня.

На прошлой неделе опрос исследовательского центра FEEDBACK показал, что почти половина россиян уверены, что День защитника Отечества и 8 Марта – не равноценные праздники. Согласно полученным результатам, 45% опрошенных заявили, что не считают традиционно "гендерные" праздники равноценными. При этом велика и доля тех, кто думает иначе: 44% согласились с утверждением, что эти праздники равнозначны в своей важности. 11% опрошенных затруднились с ответом. Кроме того, 71% респондентов ответили, что считают День защитника Отечества больше, чем просто очередным выходным днем, а для 22% этот праздник не является ничем большим.