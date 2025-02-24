Россиянам объяснили отсутствие трех выходных на 8 марта

Международный женский день, который празднуется 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу, однако трехдневного отдыха не будет. Об этом рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

Специалист напомнила, что выходной день перенесли на 13 июня.

Отмечается, что благодаря этому россияне будут отдыхать четыре дня подряд на День России.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что в мае россиян ждут длинные выходные из-за переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля.

До этого стало известно, что большинство социальных учреждений Москвы сохранили обычный график работы в праздничные выходные с 22 по 23 февраля.