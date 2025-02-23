Патриарх Кирилл заявил, что России не грозит смута

Патриарх Кирилл заявил, что в России нет опасности смуты, общество консолидировано. Его слова приводит РИА Новости.

Патриарх Кирилл заявил, что России не грозит смута
© РИА Новости

Глава Русской православной церкви считает, что никакие внешние силы не могут победить Россию, так как «Россию побеждали только внутренние смуты».

«Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует», — заверил он.

По его словам, в России «образцовая консолидация всего обществ».

«Патриотические мысли и чувства становятся достоянием не только тех, кто несет профессиональную ответственность за Родину, но и всех граждан нашей страны», — добавил патриарх.

Президент России Владимир Путин в поздравительном обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 23 февраля написал о том, что российские военнослужащие мужественно сражаются за правду, справедливость, свободу и независимость Родины.

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Владимир Путин
РПЦ