Мурашко: Россия может изменить правила оказания медпомощи жителям Абхазии

Россия готова внести изменения в межправительственное соглашение с Абхазией об оказании медицинской помощи, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

Россия может изменить правила оказания медпомощи жителям Абхазии
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Глава ведомства уточнил, что эта мера необходима для того, чтобы жители Абхазии, обладатели гражданства РФ, могли обращаться в лечебные учреждении России на основании загранпаспорта.

Мурашко пояснил, что требуется внести коррективы в список требуемых документов, сократить перечень до двух пунктов — паспорта (загранпаспорта) и полиса страховки. В этом случае, добавил он, СНИЛС не потребуется.

«Средства и возможности предусмотрены. Поэтому мы надеемся на решение вопроса», — отметил министр.

По его словам, Минздрав РФ в этом году, как и в предыдущие, выделил более 0,5 млрд рублей в фонд ОМС Краснодарского края, который оплачивает услуги для этой категории пациентов.

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