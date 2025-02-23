Россия может изменить правила оказания медпомощи жителям Абхазии

Россия готова внести изменения в межправительственное соглашение с Абхазией об оказании медицинской помощи, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что эта мера необходима для того, чтобы жители Абхазии, обладатели гражданства РФ, могли обращаться в лечебные учреждении России на основании загранпаспорта.

Мурашко пояснил, что требуется внести коррективы в список требуемых документов, сократить перечень до двух пунктов — паспорта (загранпаспорта) и полиса страховки. В этом случае, добавил он, СНИЛС не потребуется.

«Средства и возможности предусмотрены. Поэтому мы надеемся на решение вопроса», — отметил министр.

По его словам, Минздрав РФ в этом году, как и в предыдущие, выделил более 0,5 млрд рублей в фонд ОМС Краснодарского края, который оплачивает услуги для этой категории пациентов.