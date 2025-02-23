Чулпан Хаматова сделала новое заявление

Актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию три года назад, утверждает, что переезд за границу был для нее вопросом выживания. Оставаться в России она не могла.

«Я знала, что если не уеду, тогда потеряю себя, повешусь, сопьюсь. Я понимала, что меня сотрет. Просто меня не станет. Может быть, я как-то даже и переформатировала бы это внутри своего сознания, но и я исчезла бы», — заявила Чулпан Хаматова.

Знакомые пытались отговорить ее от побега из России, но артистка была уверена в своем выборе и не жалеет о нем по сей день.

«Я знала, что сопьюсь»: уехавшая Хаматова пожаловалась на жизнь в России

Как пишет «КП», чтобы свести концы с концами, на чужбине ей приходится много работать. Она даже периодически организует так называемые сводные концерты релокантов.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», телеведущий Михаил Шахназаров назвал истинную причину изгнания Хаматовой из Рижского театра.