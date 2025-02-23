Награжденный Путиным боец рассказал, о чем побеседовал с президентом

Российский военнослужащий, которого наградил глава страны Владимир Путин за службу на передовой, успел пообщаться с президентом. По словам мужчины, российский лидер во время церемонии в Кремле 23 февраля интересовался будущими планами солдата.

«Спрашивал, чем я дальше буду заниматься... Буду там же по военной специальности. Пока буду заниматься здоровьем, а дальше будет видно», — передает Life слова награжденного военнослужащего.

Которое интервью у Фролова взял журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.

Сегодня, 23 февраля в Кремле состоялась торжественная церемония, в ходе которой президент Путин вручил государственные награды Героям России и поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. В своем выступлении российский лидер выразил признание усилиям участников специальной военной операции и подчеркнул, что российские бойцы с честью выдерживают сложные испытания, демонстрируя истинный патриотизм.

Также Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации 11 участникам СВО. Он отметил, что достижение национальных целей становится возможным благодаря усилиям военнослужащих страны. Также Путин пообщался с участниками СВО у Вечного огня, передает «Царьград».