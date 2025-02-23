Потерявшим имущество курянам выделили почти 44 миллиарда рублей

Жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, выделили почти 44 миллиарда рублей. Об этом 23 февраля сообщается на сайте Правительства России.

Соответствующее распоряжение по поручению Президента страны Владимира Путина подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Курянам будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей до полного освобождения приграничного региона.

По данным кабмина, мера поддержки предназначена более чем для 112 тысяч человек, которые по состоянию на 6 августа, когда украинские боевики вторглись в Курскую область, проживали на территориях, где впоследствии ввели режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.

Мишустин, комментируя решение Правительства, поручил Министерству труда и соцзащиты держать на контроле организацию оказания помощи пострадавшим курянам.