Мошенники начали использовать новости о возвращении Visa и Mastercard

Россияне, владеющие картами Visa и Mastercard, начали получать фейковые СМС, замаскированные под сообщения от Сбербанка. В них говорится, о необходимости пройти «валидацию», но на деле это фишинговая атака, грозящая потерей денег и компрометацией личных данных. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперты говорят, что злоумышленники используют механизмы IP-телефонии, подменяя номера отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность. Для «валидации» карты предлагается пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка или содержит вирус.

«Подобные СМС-рассылки, сообщающие о возобновлении полного функционала карт Visa и Mastercard, — банальная фишинговая атака. Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк», — рассказал Кузьменко.

По его словам, официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки программ. Мошенники хотят получить личные данные, информацию о банковских картах, логины и пароли от онлайн-банкинга, а также возможность удаленно управлять смартфоном жертвы.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Visa и Mastercard прекратили обслуживать россиян в 2022 году из-за санкций, введенных Западом.

В Госдуме 17 февраля рассказали, что в России скоро возобновят работу платежные системы Visa и Mastercard, однако официальных заявлений компаний пока не было.