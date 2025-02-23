Военный священник рассказал, как вернуться с фронта живым

Для возвращения из боя живым необходимо быть сильным, не материться и молиться Богу. Об этом сообщил главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Дмитрий Василенков.

На 23 февраля священник пожелал бойцам «быть сильными».

«А сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций», — сказал Дмитрий Василенков в беседе с РИА Новости.

Перед боем военные часто думают о том, как им выжить, отметил протоиерей. По его словам, выживать в грязи, дискомфорте, стрессе и с постоянным недосыпом — это испытание, смысл в котором можно найти благодаря Богу. Василенков подчеркнул, что деньги в службе не главное, за них умирать нельзя.