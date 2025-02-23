В Госдуме рассказали о праве россиян на диспансеризацию

Для всех граждан России доступна диспансеризация, напомнил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Пройти ее депутат рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру».

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«Граждане нашей страны могут пройти диспансеризацию. Проблем с этим никаких нет. Наоборот, врачи и поликлиники ждут тех, кто хочет ее пройти. Можно обратиться к своему участковому терапевту, и он подскажет, как это сделать. Это первый вариант. Второй вариант: можно обратиться в свою страховую компанию. На полисе ОМС указана страховая компания. Необходимо найти телефон этой компании и обратиться в нее с тем, чтобы страховая компания помогла организовать диспансеризацию», — поделился Леонов.

Депутат отметил, что есть определенные нормативы — в каком возрасте проходить диспансеризацию и с какой периодичностью. Он добавил, что в этом вопросе помогут разобраться специалисты.

«Рекомендую всем пройти диспансеризацию» Сергей Леонов глава комитета Госдумы по охране здоровья

В январе правительство России утвердило обновленную программу бесплатной медицинской помощи до 2027 года. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, документ учитывает поручения президента России Владимира Путина, в том числе касательно поддержки участников специальной военной операции, которым будут продолжать оказывать медпомощь без очереди.

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Кроме того, утвержденные нормы повысят доступность санаторно-курортного лечения. А в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах врачи и фельдшеры смогут создавать стационары на дому.