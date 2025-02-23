Симоньян вышла на связь после долгого молчания

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после долгого молчания опубликовала пост в Telegram-канале. Она призналась, что какое-то время будет ведущей передачи «Ч.Т.Д.» вместо своего супруга Тиграна Кеосаяна. Под видеороликом с записью программы Симоньян оставила трогательный комментарий.

«Этот выпуск о стихах, которые сейчас отзываются во мне особенной болью», – написала она.

Старт новой программы ознаменовался рассказом о жизни и творчестве Валентины Серовой, актрисы, чей талант восхищал вождя Иосифа Сталина. Представляя биографию звезды советского кинематографа, Симоньян зачитала стихотворение Константина Симонова, написанное во время войны и адресованное артистке. «Жди меня, и я вернусь» было посвящено не только героям сражений, но и супругу Симоньян. Говоря о нем, журналистка едва сдерживала слезы.

Бывшая супруга Кеосаяна сообщила о своих переживаниях

Режиссер Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Симоньян свела к минимуму публичную деятельность, ограничила использование социальных сетей и участие в телевизионных проектах. Подробности о состоянии супруга она не раскрывает.

Ранее Симоньян публиковала анонс проекта, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.