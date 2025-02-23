Вильфанд: Морозы могут вернуться в марте в европейскую часть России

Не стоит торопиться прощаться с зимой, в марте на европейской части территории России еще возможно понижение температуры до -10…-13 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В беседе с РИА Новости ученый напомнил, что март - это по сути еще "зимний" месяц.

"Поэтому понижение в марте температуры до -10…-13 градусов, это нормально", - отметил Вильфанд.

По его словам, январь был супер теплым, но не нужно прощаться с зимой. Температуры будут понижаться до -10 градусов, и до 20 марта это нормальное явление.

При этом снег в европейской части России сойдет раньше времени, добавил синоптик.