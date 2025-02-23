Депутат Гаврилов рассказал о положенных пенсионерам вычетах по земельному налогу

Пенсионерам в России положены налоговые вычеты по земельному налогу. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что налоговый вычет по земельному участку является одним из наиболее значимых механизмов поддержки. Гаврилов напомнил, что для пенсионеров налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м земли.

«Если же площадь больше — налог начисляется только на превышение установленного порога», — отметил депутат, добавив, что эта льгота действует только на один земельный участок.

Кроме того, по словам Гаврилова, пенсионерам доступно бесплатное проведение газа до участка. В ряде регионов также предусмотрены услуги соцработников, способных оказать помощь в обработке земли.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с RT назвал категории, которых коснётся повышение соцпенсий.