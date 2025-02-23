Молодые отцы страдают от чувства вины и неготовности к новым обязанностям

Австралийские ученые из Университета Дикина выяснили ключевые проблемы, с которыми сталкиваются молодые отцы при появлении ребенка в их семьях. Результаты опубликованы в научном издании Journal of Family Studies (JFS).

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Команда опросила отцов из разных регионов Австралии, чьи дети были в возрасте от новорожденных до восьми лет. Специалисты выделили главные трудности, которые переживают мужчины при приобретении опыта отцовства.

На первом месте оказалось чувство неподготовленности: многие респонденты признались, что чувствовали себя "смехотворно неподготовленными" к родительству, особенно в первые несколько лет. Также многие отцы испытывали возросшее финансовое давление, поскольку на их плечи ложилось финансовое обеспечение семьи. Такая ситуация влияла на карьерные решения и вызывала стресс.

Кроме того, мужчины испытывали трудности из-за чувства вины, отсутствия свободы действий и сужения круга общения. Часть респондентов отметили, что их роли в уходе за детьми часто определялись потребностями партнеров, и это иногда приводило к напряжению в отношениях или даже их разрыву. Несмотря на сложности, большинство отцов отметили, что положительные стороны родительства в итоге перевешивали возникавшие проблемы.