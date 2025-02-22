Раскрыта новая схема мошенничества с выплатами бойцам СВО

Злоумышленники распространяют в преддверии Дня защитника Отечества новую схему мошенничества с обещанием выплат ветеранам и бойцам специальной военной операции (СВО). Такие сообщения являются фейковыми, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"В преддверии Дня защитника Отечества злоумышленники распространяют новую схему мошенничества. На электронные почты приходят письма с сообщением о том, что ветеранам специальной военной операции, а также действующим военнослужащим, участвующим в боевых действиях, будет предоставлена единовременная денежная выплата, для получения которой нужно "направить заявление в свою воинскую часть или же в учреждение, где был подписан контракт". Данное сообщение - фейк, а адрес, с которого ведется рассылка, не имеет никакого отношения к военному ведомству", - сказал собеседник агентства.

В силовых структурах призвали не отвечать на подобные сообщения, не скачивать никаких вложений, прикрепленные к ним файлы, не переходить по ссылкам, указанным в этих письмах. По словам собеседника агентства, с их помощью злоумышленники могут завладеть персональными данными и получить контроль над персональным устройством.