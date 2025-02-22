Московский военный хор перепел песню «Сигма-бой»

В оригинале её исполняют российские школьницы — 12-летняя Мария Яновская и 11-летняя Светлана Чертищева.

Хит был адаптирован хором в преддверии Дня защитника Отечества, передаёт Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В новой интерпретации военного хора «Сигма-бой» символизирует образ российского солдата.

Отец исполнительницы хита «Сигма-бой» отреагировал на проверку Генпрокуратуры

Ранее Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины обвинил композицию российских школьниц в пропаганде, назвав её «частью широкой информационной войны».