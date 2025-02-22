Фотоэксперты расскажут, как победить в конкурсе РГО «Самая красивая страна»

РГО открывает новое десятилетие фотоконкурса «Самая красивая страна» и запускает бесплатную образовательную программу для фотографов-участников в поддержку конкурса по всей стране: от Калининграда до Владивостока.

© Антон Уницын/Русское географическое общество

В течение всего времени приема заявок на XI фотоконкурс (феврале и марте) пройдет серия мероприятий, состоящих из портфолио-ревю и мастер-класса от ведущих фотографов дикой природы, которые входят в жюри и экспертную комиссию конкурса, в первых трех городах. А именно:

28 февраля и 1 марта — в Уфе;

14 и 15 марта — в Калининграде;

28 и 29 марта — в Перми.

Образовательная программа в каждом городе продлится два дня. В первый день состоится портфолио-ревю, во время которого фотографы смогут показать свои работы сразу нескольким профессионалам, что позволит им улучшить навыки съемки. Во второй день пройдут мастер-классы, которые помогут достигнуть новых результатов и побед в фотоконкурсах.

Профессионалы в фотографии расскажут, как определиться с направлением творчества, подобрать оптимальный набор техники, готовиться к съемке, работать с полученными снимками, выбирать среди них лучшие и, наконец, сделать тот кадр, который принесет победу в конкурсе «Самая красивая страна» и денежный приз 250 тыс. руб.

В Уфе 1 марта мастер-классы проведут директор Международного конкурса фотографии «Свет и цвет», журналист и куратор Наталья Ударцева по теме природной фотографии и фотограф, преподаватель кафедры фотожурналистики МГУ Юрий Трубников — по документальной. В предыдущий день, 28 февраля, они примут участие в портфолио-ревю в качестве ревьюеров.

В Калининграде 15 марта состоятся мастер-классы от директора и ведущего фотографа проекта AirPano Сергея Семенова «Как стать успешным фотографом» и главного редактора Prophotos.ru Георгия Полицарнова «На что снимать для победы в конкурсе». 14 марта они примут участие в портфолио-ревю.

В Перми 29 марта пройдут мастер-классы от российского фотографа-документалиста, члена Союза фотохудожников России Антона Уницына «Как и зачем участвовать в фотоконкурсах» и фотографа, куратора и преподавателя Александра Тягны-Рядно («Тревел-фотография на раз-два-три»). 28 марта эксперты примут участие в портфолио-ревю.

Участие в портфолио-ревю и мастер-классах бесплатное. Обязательна предварительная регистрация. Организаторы оставляют за собой право провести предварительный отбор среди заявок, поданных на портфолио-ревю. Регистрация на мастер-классы и портфолио-ревю (Уфа, Калининград, Пермь) проходит на этом сайте.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» посвящен дикой природе России и бережному отношению к окружающей среде. Для участников, профессионалов и любителей нет ограничений по возрасту и месту жительства. Основное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России. Для юных фотографов в возрасте до 16 лет проводится отдельный конкурс «Самая красивая страна глазами детей».

Работы принимаются до 31 марта 2024 года на сайтах photo.rgo.ru и photo-children.rgo.ru.