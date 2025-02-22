На Сочи обрушился снежный апокалипсис

Ночью в Сочи произошел снежный апокалипсис, выпало свыше пяти годовых норм осадков, температура воздуха опустилась до -9°. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В администрации города отметили, что работа пассажирского транспорта частично парализована, автобусы не могут подняться в высокогорные районы, для расчистки привлечено большее число людей и спецтехники.

«22 февраля 2025 года в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются заморозки. Температура воздуха понизится до -5°. Ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами порывы могут достигать 18 м/с. Волнение моря 3-4 балла, высота волн до 1,5 м», — предупредили синоптики.

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Журналисты заметили, что в горах Сочи высота снежного покрова на самых высоких точках достигла 3 м. На высоте в 1 км сугробы выросли почти до 2 м, а на уровне 0,5 км лежит полуметровый слой снега. На фоне этого значительно повысился риск схода лавин.