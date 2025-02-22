Швыдкой оценил возможность амнистии для уехавших из России артистов

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал возможность амнистии для уехавших из страны артистов. Его слова приводит РИА Новости.

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Швыдкой исключил возможность коллективной амнистии для уехавших из России артистов, поскольку они вели себя по-разному и выступали в СМИ по-своему.

«Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — сказал он.

Швыдкой добавил, что в каждом случае следует принимать свое решение.