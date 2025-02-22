В РПЦ прокомментировали традицию размещения фотографий на надгробьях

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Фотографии на надгробьях, которые россияне размещают по традиции, вопреки некоторым мнениям не запрещены по канонам церкви. Об этом рассказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он также отметил, что фотографии на могилах — не то, о чем должны так активно думать православные люди.

— Практика размещения на надгробьях фотографий является сравнительно новой с точки зрения церковной истории. Изображения покойных помогают их родным хранить о них визуальную память, что, конечно, важно. Вместе с тем, на надгробьях клириков фотографий, как правило, не устанавливают, — объяснил Кипшидзе.

Помимо этого, зампредседателя рассказал, что, в первую очередь, верующие должны придавать значение не визуальной, а молитвенной памяти ушедших в иной мир. Для этого, по его словам, православные должны часто молиться за усопших не только дома, но и в церкви.

— Церковь устанавливает для этого особые дни, например в эту субботу Вселенская родительская суббота, день молитвы об усопших. Не будем забывать, что у Бога все живы, — сказал он в беседе с Lenta.ru.

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