В РПЦ прокомментировали традицию размещения фотографий на надгробьях
Фотографии на надгробьях, которые россияне размещают по традиции, вопреки некоторым мнениям не запрещены по канонам церкви. Об этом рассказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он также отметил, что фотографии на могилах — не то, о чем должны так активно думать православные люди.
— Практика размещения на надгробьях фотографий является сравнительно новой с точки зрения церковной истории. Изображения покойных помогают их родным хранить о них визуальную память, что, конечно, важно. Вместе с тем, на надгробьях клириков фотографий, как правило, не устанавливают, — объяснил Кипшидзе.
Помимо этого, зампредседателя рассказал, что, в первую очередь, верующие должны придавать значение не визуальной, а молитвенной памяти ушедших в иной мир. Для этого, по его словам, православные должны часто молиться за усопших не только дома, но и в церкви.
— Церковь устанавливает для этого особые дни, например в эту субботу Вселенская родительская суббота, день молитвы об усопших. Не будем забывать, что у Бога все живы, — сказал он в беседе с Lenta.ru.
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