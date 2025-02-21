Устроившая взрыв в Петербурге девушка могла совершить научное открытие

26-летняя аспирантка устроила взрыв в Санкт-Петербургском Технологическом институте — при этом инцидент может быть свидетельством того, что девушка совершила научное открытие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно имеющейся информации, девушка проводила опыт в рамках защиты научно-исследовательской работы. В какой-то момент одна из колб в распоряжении девушки взорвалась, и осколки стекла поранили аспирантке лицо.

Как уточнил ректор института Андрей Шевчик, девушка получила не серьезные царапины в области лица — ее осмотрели врачи, после чего вынесли решение о домашнем лечении. При этом Шевчик добавил, что научная работа девушки на самом деле может оказаться прорывом. По словам ректора, вещество над которым работала пострадавшая в принципе не может взорваться, по крайней мере так считалось раньше.