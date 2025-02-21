Устроившая взрыв в Петербурге девушка могла совершить научное открытие
26-летняя аспирантка устроила взрыв в Санкт-Петербургском Технологическом институте — при этом инцидент может быть свидетельством того, что девушка совершила научное открытие. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Согласно имеющейся информации, девушка проводила опыт в рамках защиты научно-исследовательской работы. В какой-то момент одна из колб в распоряжении девушки взорвалась, и осколки стекла поранили аспирантке лицо.
Как уточнил ректор института Андрей Шевчик, девушка получила не серьезные царапины в области лица — ее осмотрели врачи, после чего вынесли решение о домашнем лечении. При этом Шевчик добавил, что научная работа девушки на самом деле может оказаться прорывом. По словам ректора, вещество над которым работала пострадавшая в принципе не может взорваться, по крайней мере так считалось раньше.
«Вещество, с которым она работала ранее, такими свойствами не обладало. Поэтому, возможно, это научное открытие. Может, за это получит какую-то награду в будущем», — заявил он.