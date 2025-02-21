Редкое природное явление появилось на пляже Анапы

Жители Анапы заметили на пляже косы Голенькой редкое природное явление — ледяные торосы.

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Причиной их появления стали морозы до минус девяти градусов в ночное время, которые держатся уже на протяжении нескольких недель. Сами торосы образуются в результате прижатия ледяного покрова к берегу, передает Telegram-канал Shot.

Февраль в России оказался гораздо более холодным, чем январь, — второй зимний месяц в 2025 год побил рекорд по плюсовой температуре за 245-летнюю историю столичных инструментальных наблюдений. 23 января в Измайловском парке москвичи заметили очень редкое природное явление — «ледяные волосы».

В столице и области ночью 19 декабря из-за малооблачной погоды и 20-градусных морозов специалисты зафиксировали редкое атмосферное явление, именуемое «алмазной пылью» или «осадками ясного неба».

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что одиночные комары, замеченные на снегу в Москве в начале декабря, не были признаком скорого потепления. В ведомстве объяснили, что в сильные морозы такие комары встречаются редко.