Богомолов ответил на вопрос о постановке спектакля о Путине

Режиссер Константин Богомолов может снять спектакль «про победы Путина». Об этом сообщает корреспондент Александр Юнашев.

Как рассказал Юнашев, режиссер в последнее время стал часто приходить на мероприятия с участием Путина. В ответ на вопрос о том, не связано ли это с желанием снять спектакль про российского президента, Богомолов ответил утвердительно. Впрочем, он также уточнил, что для создания спектакля сначала нужно написать пьесу.

«Ну, если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием!», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и его коллеги из США Дональда Трампа.