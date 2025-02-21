Бывшую ведущую Первого канала признали иноагентом

Минюст России признал иноагентами журналиста Илью Азара и бывшую ведущую Первого канала Жанну Агалакову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, Агалакова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Также отмечается, что экс-ведущая Первого канала распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине.

Азар, которого также внесли в реестр иноагентов, принимал участие в создании и распространении сообщений иноагентов и распространял фейки о принимаемых российскими госорганами решениях, заявили в ведомстве. Помимо этого, утверждается, что журналист распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, и выступал против спецоперации на Украине.

Иноагентами также признали блогера Рустема Адагамова, писательницу Александрову-Зорину и звезду Comedy Club, участника «Дуэта имени Чехова» Антона Лирника.

Ранее Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Алексея Кунгурова и Сергея Ауслендера. Также в список попал социолог Лев Гудков.