23 февраля: где и как празднуют не в России

День защитника Отечества, 23 февраля, - российский государственный праздник, который также отмечается в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и некоторых других странах.

Как проходит этот день за пределами России - читайте в материале «Рамблера».

История праздника

История 23 февраля ведет отсчет с 1919 года, когда эта дата была выбрана для празднования годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В феврале 1918 года под Псковом шли бои красноармейцев с немецкими силами, которые нарушили перемирие, заключенное по итогам Первой мировой войны. Считается, что бои и другие события 23 февраля стали значимыми для будущего РККА.

В СССР этот праздник в разные годы назывался Днем Красной армии, Днем Советской армии, а также Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002 года 23 февраля в России является нерабочей праздничной датой и отмечается как День защитника Отечества.

В качестве дня воинской славы 23 февраля отмечается и в ряде других стран бывшего СССР. В этот день в этих странах проходят военные парады, торжественные мероприятия и тематические концерты. Также поздравления с 23 февраля получают мужчины и мальчики - часто вне зависимости от того, связаны ли они с армией: этот день стал традиционным «мужским праздником» для всего СНГ.

Белоруссия

В Белоруссии 23 февраля отмечается как День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Этот праздник был учрежден указом президента страны от 26 марта 1998 года.

День защитников Отечества празднуют в Белоруссии схожим с Россией образом - с торжественными мероприятиями и подарками. Этот праздник символизирует для страны патриотизм и верность воинскому долгу.

В Армении День армии отмечается 28 января, но 23 февраля в качестве мужского праздника «никому не мешает», рассказывал порталу Sputnik глава Объединения ветеранов карабахской войны Юрий Микаелян. В качестве праздника Вооруженных сил 23 февраля остается в памяти армянских ветеранов и действующих военных.

День защитника Отечества отмечается в Киргизии на государственном уровне. Эта дата стала нерабочим праздничным днем согласно Трудовому кодексу страны, принятому в 2004 году.

В Бишкеке 23 февраля на площади перед зданием мэрии проходит торжественное построение личного состава Бишкекского гарнизона. После этого военные в сопровождении оркестра проходят парадом до главной площади столицы - Ала-Тоо.

После распада СССР 23 февраля считается в Таджикистане не только Днем защитника Отечества, но и Днем образования Вооруженных сил страны. В этот день военных традиционно поздравляет президент Таджикистана, после чего в разных городах страны проходят праздничные мероприятия.

Хотя 23 февраля не относится к официальным праздникам Казахстана, традиция празднования Дня защитника Отечества в стране сохранилась. В этот день казахстанские мужчины также получают от женщин поздравления и подарки.

С 2012 года официальный День защитника Отечества празднуется в Казахстане 7 мая, он является государственным выходным днем. В этот день в 1992 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил.

После распада СССР Украина продолжала отмечать 23 февраля как День защитника Отечества. Однако в 2014 году в стране был утвержден День защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября. Решение отказаться от празднования 23 февраля в Киеве объясняли желанием «дистанцироваться от советского наследия».

Абхазия и Южная Осетия

В Южной Осетии 23 февраля - официальный праздник и нерабочий день. В этот день там чествуют ветеранов и действующих военных, дарят подарки и устраивают памятные вечера. В Абхазии 23 февраля отмечается, но не является официальным праздником. В эту дату, среди прочего, возлагают венки и цветы к Памятнику Неизвестному солдату в Сухуме и чтут память российских миротворцев.

Молдавия и Приднестровье

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В Молдавии 23 февраля до сих пор остается важной датой для значительной части населения - к примеру, как праздник «мужчин и мальчиков» ее отмечают в местных школах. Однако эта дата не является официальным праздником, и общественные мероприятия по случаю 23 февраля редки.

В Приднестровье День защитника Отечества, 23 февраля, с июня 2001 года отмечается как государственный праздник. Эта дата является нерабочим праздничным днем. В Минобороны Приднестровья подчеркивают, что это праздник, «посвященный всем поколениям защитников Отечества».

В странах Балтии 23 февраля официально не отмечается, так как эти государства стараются дистанцироваться от советского прошлого и отказываются от многих традиций, связанных с ним. Однако для многих жителей Латвии, Литвы и Эстонии этот день остается «мужским праздником».

В последние годы Служба госбезопасности (VDD) Латвии в преддверии 23 февраля предупреждала об уголовной ответственности для лиц, которые будут «публично прославлять» российскую армию. В VDD заявляли, что фиксировали в стране мероприятия, прославляющие Россию и ее Вооруженные силы.

В Литве в честь Дня защитника Отечества ранее традиционно проходили церемонии возложения цветов к могилам советских воинов. В них принимали участие члены организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Русская община Эстонии также продолжает отмечать 23 февраля как мужской и воинский праздник, а некоторые эстонцы поздравляют в этот день россиян, с которыми служили в советской армии.