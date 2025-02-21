«Какая тебе разница?»: как живет Стерлигов, почему отрекся от семьи

Православный миллиардер Герман Стерлигов грубо реагирует на вопросы о том, почему продукты с его фермы такие дорогие. Почему Стерлигов пожелал россиянам «сдохнуть», отрекся от семьи, сколько стоит его сыр, как живет бизнесмен?

Что говорит Стерлигов о ценах на свои продукты

Российский православный миллиардер Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову заявил, что клиентов «не должна волновать» цена продуктов с его фермы.

«Приезжают люди и спрашивают: „А чего у вас так дорого, Герман?“ Я говорю: „Какая тебе разница? Вот тебе какая разница, дорого у меня или нет, стоит яйцо тысячу рублей или две тысячи рублей?“» — возмутился Стерлигов.

Бизнесмен также добавил, что устанавливает высокие цены не для всех категорий покупателей. Такие цены у него лишь для безбожников, объявил Стерлигов.

В ноябре 2024 года Стерлигов в своем Telegram-канале приводил цены на ферме «Слобода»: каравай хлеба 1 кг — 4500 руб., масло сливочное 200 г — 8000 руб., молоко 1 л — 2000 руб., бутылка безалкогольного вина 750 мл — 78 тысяч руб., сыры — от 12 тысяч до 80 тысяч руб. за кг.

«Соотечественники, если у вас нет денег на натуральные продукты — не ругайтесь и не расстраивайтесь, у меня таких денег тоже нет. Зато у нас, у крестьян, есть еда», — гордо объявил Стерлигов.

Фермер-сыровар Олег Сирота заявил NEWS.ru, что Стерлигов может продавать свой сыр по таким ценам, поскольку у него есть свой богатый покупатель.

«Хлеб у Германа Львовича прекрасно продавался и продается. Это достаточно успешный проект. Это интересный специфический хлеб, достаточно дорогой, который нашел своего покупателя. Я предполагаю, что если сыр продается по 120 тысяч рублей, значит, его тоже кто-то покупает. Вопрос, какие ценности, потребительские качества Герман Львович предлагает в этом сыре», — отметил Сирота.

Ранее в интервью Сардарову православный миллиардер более откровенно объяснил причину высокой стоимости его сыров: по его словам, цену он может назначать любую, поскольку аналогичной продукции на рынке просто нет.

«[Выдержанные сыры в магазинах] — это обман. Это все химия. Есть люди, которые делают натуральные сыры молодые, их много, повсеместно. Но выдержанные сыры никто не делает натуральные. Для этого надо иметь погреб. Погреб должен быть с определенной температурой, с определенной влажностью. Пять лет надо [с сыром] возиться, его надо все время переворачивать, протирать, солить, промывать и так далее, причем делать все это в темноте под землей. [Таких сыров] ни у кого нет. Ни за 120 тысяч, ни за 240, ни за 50, просто нет выбора», — объяснил Стерлигов.

Почему Стерлигов пожелал россиянам «сдохнуть»

В том же интервью и при любом удобном случае Стерлигов призывал всех россиян переезжать в сельскую местность и самостоятельно обеспечивать себя натуральной пищей. Тем, кто не хочет уезжать в село и планирует жить в городах, он пожелал «сдохнуть», ведь им все равно не найти пищи без «химии».

«Кто хочет жить в городе и жрать химию — ну пусть. Зачем его чем-то обеспечивать? Пусть жрет химию, пусть болеет раком, диабетом, пусть сдохнет», — объявил православный миллиардер.

Почему Стерлигов отрекся от семьи

В конце апреля 2024 года Стерлигов объявил о разводе с «женой-еретичкой», а также об отлучении от наследства дочери и двоих сыновей.

«Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства», — заявил Стерлигов в своем Telegram-канале.

Сыновей Сергия и Михея он назвал истинными православными христианами и сохранил за ними право на наследство.

В свою очередь супруга предпринимателя Алена Стерлигова заявила, что до сих пор состоит в браке с бизнесменом, но в семье произошли разногласия на религиозной почве.

«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно, горе от ума», — отметила она.

Как сейчас живет Герман Стерлигов

В феврале 2025 года Стерлигов с возмущением рассказал, что у него перестали заказывать натуральные продукты из «Слободы». Это произошло после того, как бизнесмен решил закрыть магазины в Москве и за те же деньги доставлять «крестьянскую еду» покупателям на дом.