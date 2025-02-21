Симоньян заменила на НТВ впавшего в кому мужа Кеосаяна

Журналистка Маргарита Симоньян стала новой ведущей программы на канале НТВ «Международная пилорама». Она заменила в ней своего мужа Тиграна Кеосаяна, за жизнь которого сейчас борются врачи.

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Телеканал опубликовал анонс, в котором появилась Симоньян. Она объяснила, что будет появляться в проекте супруга, пока он находится в больнице.

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна — моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме и два месяца мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу», - заявила журналистка.

Маргарита Симоньян молчит целый месяц

Упор в программе Маргарита Симоньян будет делать на рассказ о Великой Отечественной войне. Она будет поднимать темы героев, бойцов и обычных людей, стихов.

Напомним, что в январе этого года журналистка сообщила — ее муж Тигран Кеосаян находится в тяжелом состоянии. Телеведущий впал в кому, и на данный момент он все еще находится без сознания.

Ранее Ксения Собчак поддержала Маргариту Симоньян после того, как ее муж впал в кому.