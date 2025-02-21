Праздничное ледовое шоу от Ильи Авербуха пройдёт в Красноярске в рамках фестиваля Winter Fest

Последний месяц работы фестиваля Winter Fest богат на культурные события: 23 февраля в Красноярске состоится завершающий в этом сезоне Альфа-День. Это большой городской праздник от Ильи Авербуха с большим ледовым шоу при участии звёзд фигурного катания и олимпийских чемпионов, яркой анимацией для детей, мастер-классами, розыгрышем подарков и многими другими активностями. Вход на мероприятия Альфа-Дня свободный для посетителей катка.

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Праздник состоится 23 февраля на катке на Стрелке, на площади Мира.

С 14:00 для жителей и гостей сибирской столицы на катке будет играть музыка и работать интерактивные зоны с анимацией. В зоне от партнёра фестиваля Альфа Банка посетители смогут выпить бесплатные горячие напитки и принять участие в розыгрыше призов.

В 14:30 пройдёт мастер-класс по фигурному катанию от команды Ильи Авербуха. Участники попробуют себя в выполнении базовых элементов, поработают над техникой и получат ценный опыт взаимодействия с признанным мастером фигурного катания.

Кульминацией вечера станет яркое ледовое шоу с участием Ильи Авербуха и олимпийских чемпионов. Шоу начнется в 18:30, его посещение бесплатно для всех желающих.

«Winter Fest — это целая зима, наполненная радостью и теплом. Мы рады, что в этом году наш проект не только вновь состоится, но и расширится, охватив новые регионы. Мы приглашаем всех желающих провести время вместе с нами. В этом году фестиваль проходит в шести городах, чтобы подарить яркие зимние впечатления всем нашим гостям. Для меня и моей команды важно, чтобы каждый, кто приходит на фестиваль, чувствовал себя частью большого события. В каждом городе вас ждут олимпийские чемпионы и чемпионы мира по фигурному катанию, которые подарят зрителям незабываемые эмоции», — комментирует Илья Авербух.

Фестиваль Winter Fest уже не первый год становится культурным центром притяжения в крупных городах России. В этом году он проходит до 1 марта в 6 городах России — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань и Самара. Партнёром программы Winter Fest 2025 стал сервис Timepad.ru.