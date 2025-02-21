«Это лето фестиваль» готовится к возвращению в Сад «Эрмитаж» и анонсирует первых музыкальных гостей

31 мая и 1 июня 2025 года «Это лето фестиваль» от Московского центра урбанистики возвращается в сад «Эрмитаж». Вдохновлённый успехом прошлого года, когда более 14 000 человек погрузились в семейную атмосферу радости и праздника, фестиваль обещает стать ещё ярче, насыщеннее и разнообразнее.

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Летний уикенд подарит гостям череду музыкальных открытий, выступления от самых горячих артистов сезона и шоу двух хедлайнеров. Один из них — исполнитель L’One, чей позитивный хип-хоп со смыслом заряжает уже не одно поколение. Его выход на сцену станет настоящим событием — это первое большое выступление артиста после релиза альбома «Пиросмани», которое пройдет при участии хора. Имя второго хедлайнера пока держится в секрете и будет объявлено организаторами отдельно.

Помимо L’One, на сцене также выступит группа Комната Культуры, чьи треки уже давно оккупировали российские чарты и звучат на самых крупных площадках страны. А за романтику и лёгкость на фестивале отвечает NEMIGA, совсем недавно отметившаяся в мировом топ-100 Shazam.

© Пресс-служба

Сама же концепция события с неспешными пикниками, разнообразными форматами досуга и атмосферными концертами останется неизменной. В парке будет создано городское пространство для увлекательного семейного уикенда. Как и прежде, территорию разделят на две части: одну — для подвижных развлечений, другую — для спокойного времяпрепровождения, чтобы каждый смог выбрать себе занятие по душе.

Громкая зона превратится в эпицентр активного отдыха: здесь разместятся музыкальная сцена, развлечения от партнёров фестиваля, спортивные площадки, маркет и многое другое. Тихая станет уголком умиротворения: здесь можно будет принять участие в детских мастер-классах, образовательных мероприятиях, отдохнуть всей семьёй или погулять со своим четвероногим другом.

«Кажется, что в прошлом году наш фестиваль прошел просто отлично и даже лучше, чем мы сами ожидали. Мы не думали, что будет такой хороший отклик, в особенности от семейной аудитории. Было очень много компаний из нескольких семей, где все приехали вместе с детьми и даже со своими питомцами, чтобы провести выходные с нами. До сих пор помню ажиотаж в детской зоне с мастер-классами, в этом году мы точно будем ее расширять и делать программу еще насыщеннее. Также мы не отходим от нашей архитектурной концепции площадки - будем по-новому декорировать и оформлять парк, добавляя яркие элементы. Скажу честно, второй год сейчас для нас выглядит даже волнительнее, чем первый. Хочется сделать еще лучше, еще ярче и еще комфортнее для наших гостей всех возрастов, и я уверена, что с такой поддержкой аудитории у нас это получится», — Анна Пискунова, директор фестиваля.

«Это лето фестиваль» — воплощенная мечта об идеальном пространстве для жизни, где музыка, танцы, игры, гастрономия, спорт и искусство переплетаются в единую гармонию с окружающей природой. В первый уикенд лета шумный город превратится в сад радости и беззаботности, где взрослые вновь ощутят себя детьми, а дети смогут увлеченно и безопасно исследовать мир без границ.