В Севастополе предупредили жителей о ликвидации боеприпасов времен ВОВ

\ Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о громких звуках и пояснил, что они связаны с ликвидацией боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

"Сегодня до 16:00 в районе горы Кара-Коба будет проходить плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Если услышите громкие звуки, не переживайте", - написал губернатор в Telegram-канале.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пиротехники начали плановые взрывные работы в 14:00. Работы ведутся с соблюдением необходимых мер безопасности.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Освободить Севастополь советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях регулярно находят снаряды и другие боеприпасы той поры.