В зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший чиновник

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб бывший замглавы Тугулымского городского округа Сергей Уткин, осужденный за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на неназванный источник и экс-главу округа Николая Черепанова. По его словам, Уткина уже похоронили. "На прощании было много людей, его многие знали. Вспоминали только хорошее, потому что он был хорошим человеком", — сказал бывший глава Тугулымского городского округа. По словам другого источника агентства, экс-чиновник отправился в зону специальной военной операции из колонии в конце прошлого года и стал участником штурмового отряда "Шторм V". Погиб он в ходе выполнения боевого задания. 11 февраля Ассоциация сотрудников силовых структур Самары сообщала, что в зоне проведения СВО погиб подполковник городской полиции Сергей Скоба. По данным организации, мужчина погиб под Курском. Точное место смерти не уточняется. В канале отметили, что Скоба ранее возглавлял отдел полиции по Железнодорожному району Самары.

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