Брошенного родителями российского ребенка вернули домой из Мексики

Трехлетний ребенок из России, брошенный родителями в Мексике, был отправлен в Москву в сопровождении сотрудников мексиканской миграционной службы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале консульского отдела российского посольства в Мехико.

© Консульский отдел Посольства России в Мексике

По данным российских дипломатов, ребенок вылетел на Родину 18 февраля. Это стало возможно после семи месяцев «сложной и напряженной работы по установлению личности малыша, выяснению обстоятельств произошедшего, урегулированию всех правовых вопросов».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность мексиканским коллегам за помощь в возвращении ребенка.

«А также низкий поклон институту уполномоченного по правам ребенка России и лично Марии Львовой-Беловой за профессионализм и горящие сердца», - написала она в своем Telegram-канале.

Мальчика нашли в июле 2024 года в отеле города Пьедрас-Неграс. Его мать, гражданка России, оставила его и попыталась нелегально пересечь границу США с другими членами семьи, но их задержали. Сейчас мать находится в центре для нелегальных мигрантов, напоминает «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что консульский отдел посольства РФ в Мексике разыскивает родственников россиянки, чей шестилетний ребенок умер в Мехико от недоедания.