Депутатов на Масленицу накормят черными блинами

Депутатам на Масленицу испекут черные блины. Как сообщает РИА Новости, подробности раскрыли в управлении делами президента.

Питание в столовых и кафе Дома правительства, зданиях администрации президента, Совфеда и Госдумы обеспечивает комбинат «Кремлевский». В масленичную неделю, которая продлится с 24 февраля по 2 марта, гостям предложат разные виды блинов.

«В этом году в "Кремлевском" для своих посетителей приготовлены как традиционные блины с начинками (сметана, сгущенка, красная икра), так и новинки, такие как блинчики с форшмаком и сырными начинками. Не забыли и о гурманах — предложат черные блинчики с копченой сметаной и соусом тартар», — отметили в управлении делами президента.

В ведомстве отмечают, что особенное внимание уделяется созданию атмосферы русского народного праздника. В частности, в ресторанах обустроят тематические станции открытой кухни: на них блины будут готовить при гостях.