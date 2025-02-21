В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с метапневмовирусом в России

Ситуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной. Об этом говорится в комментарии Роспотребнадзора, поступившем в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности. Он может поражать как верхние, так и нижние дыхательные пути, особенно у детей и пожилых людей. У взрослых вирус проявляется реже, но они могут быть бессимптомными носителями», — говорится в сообщении.

В зимний период, пояснили в пресс-службе, наблюдается рост числа случаев заболеваний. Симптомы метапневмовируса включают в себя повышение температуры, кашель и насморк. При этом в отдельных и редких случаях заболевание может привести к тяжелой пневмонии и госпитализации.