Главная по тайнам: как сейчас выглядит Анна Чапман

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Недавно ФБР обнародовало десятки документов, видеозаписей и фотографий по делу о российских разведчиках. На видеороликах можно увидеть настоящие шпионские тайники, встречи в подземных переходах, обмен сумками... На одной из таких встреч в кадре появляется девушка, очень похожая на Анну Чапман. Об этом сообщает Forbes.ru.

Напомним, что Анна Чапман была одной из одиннадцати агентов российской разведки, арестованных ФБР в июне 2010 года. Через несколько недель их обменяли на четырёх россиян, осуждённых в разное время за шпионаж в пользу США и Великобритании, и отбывавших наказание в России.

После освобождения роковая красотка стала быстро набирать популярность. Чапман активно давала интервью и снималась в эротических фотосессиях для журналов «Жара» и «Maxim». С 2011 года Чапман стала постоянной ведущей телеканала РЕН ТВ. В разные годы она была автором таких телепроектов, как «Тайны мира с Анной Чапман» (2011-2014), «Анна Чапман и её мужчины» (2014), «Тайны Чапман» (с 2014).

Помимо работы в медиа бывшая шпионка является членом совета директоров «ФондСервисБанка», который управляет активами «Роскосмоса» и учредителем фонда поддержки молодых ученых «УМА».

Также Анна ведет страницу в социальных сетях, где делится своими мыслями и фотографиями. Личная жизнь разведчицы до сих пор скрыта под завесой секретности.

Как сейчас выглядит Анна Чапман — в галерее «Рамблера».

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Анна Чапман
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ФБР
Соединенные Штаты
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