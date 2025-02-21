Директор по кибербезопасности Rambler&Co назвал сотрудничество ключевым трендом в индустрии

Евгений Руденко объяснил, как защита СМИ от атак стала частью бизнес-стратегии холдинга

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19-21 февраля 2025 года в Екатеринбурге проходит Уральский форум «Кибербезопасность в финансах», организованный Центральным банком РФ. Директор по кибербезопасности медиахолдинга Rambler&Co Евгений Руденко принял участие в сессии «Кибербезопасность как конкурентное преимущество».

На протяжении нескольких лет Rambler&Co показывает высочайший уровень зрелости в этом направлении. В медиахолдинге запустили несколько проектов по развитию КБ, создали собственный центр предотвращения киберинцидентов, отразили сотни атак и серьезных DDоS на федеральные СМИ. На Уральском форуме CISO Rambler&Co поделился своим видением роли кибербезопасности в стратегии современных медиа, отметив, что сегодня это не просто техническая задача, а важный бизнес-инструмент.

Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co:

«Киберустойчивость всех компаний на рынке растёт, так как лидеры бизнеса понимают риски, которые влекут за собой атаки – как финансовые, так и репутационные. Для СМИ история очень критична: они должны иметь возможность оперативно доносить корректную информацию, а читатели получать к ней доступ, поэтому стабильность нашей инфраструктуры и чрезвычайно важна для работы изданий. Это влияет на доверие аудитории, которая зачастую обращается к медиа как к помощникам в планировании жизненных ситуаций».

В рамках сессии Евгений Руденко также подчеркнул важность партнерства между компаниями и государственными структурами для обмена опытом и повышения уровня киберзащиты.

«Сотрудничество в сфере кибербезопасности — это тренд ближайших лет. Только совместными усилиями мы сможем противостоять растущим угрозам», — заявил он.

Вместе с директором по кибербезопасности Rambler&Co в дискуссии приняли участие представители других компаний разных сфер деятельности: Пётр Алферов (билайн), Сергей Демидов (Московская биржа), Руслан Ложкин (Абсолют Банк), и Игорь Кубышко (Т-Банк). Модератором сессии выступил Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

«За последние три года в отношении граждан к цифровым угрозам произошли серьезные изменения. По данным одного из исследований по теме кибербезопасности, 69% пользователей говорят, что не вернутся к компании, которая допустила утечку данных. Защищенность наряду с непрерывностью предоставления услуг или доступности сервисов становятся конкурентным преимуществом в борьбе за доверие клиентов», — отметил Игорь Ляпунов.

Уральский форум «Кибербезопасность в финансах» стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых трендов в области информационной безопасности. Мероприятие собрало ведущих экспертов индустрии, представителей финансовых организаций и государственных структур для обсуждения актуальных вопросов защиты данных, импортозамещения и операционной надежности.