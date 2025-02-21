В пресс-службе «Крокуса» назвали дату открытия мемориала жертвам теракта

Церемония пройдёт в день годовщины событий — 22 марта. Об этом РИА Новости рассказали в организации. Ранее источник агентства сообщал, что перед зданием «Крокус Сити Холла» начали возводить конструкцию из металла, которая станет основой памятника.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта прошлого года. Погибли 145 человек. На следующий день были задержаны четверо исполнителей. Всего по делу под стражей находятся 19 фигурантов.