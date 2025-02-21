В Сочи у Черного моря выпал снег

В горах Сочи снег выпал еще несколько дней назад, а минувшей ночью начался в прибрежном кластере. Пальмы и другие вечнозеленые растения непривычно видеть белыми. На море - волны. Центральная набережная выглядит безлюдно. На зимних пляжах с утра тоже никого нет.

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Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, в Кировском сельском округе, например, выпало около двух сантиметров осадков.

"На расчистке дорог работают 132 спецмашины и свыше 160 людей. За сутки использовали более 420 тонн антигололедных средств, и обработка продолжается. В первую очередь расчищают подъезды к школам, детсадам и больницам", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на некоторых маршрутах автобусы пока не доходят до верхних точек на высокогорье, куда направили дополнительную технику.

"Снег зимой в Сочи воспринимается как нечто экстраординарное. Вроде не в горах живем, а автобусы на улице Вишневой сегодня ходят хуже. Прождала на конечной 43-й маршрут, пришлось спуститься пониже, где больше общественного транспорта. Автобус 4 пришёл битком, я не смогла зайти", - поделилась мнением сочинка Тамара Лапина.

Отмечается, что аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. В работе ЖКХ, по официальной информации, сбоев не отмечается.

В горах выше 500 метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность. Горнолыжные трассы и зимние пляжи будут работать по фактической погоде. Городские службы действуют в усиленном режиме.