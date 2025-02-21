Бойцам СВО захотели разрешить выдвигаться в депутаты прямо с передовой

Парламент Татарстана захотел разрешить бойцам специальной военной операции (СВО) выдвигаться в депутаты прямо с передовой. Парламентарии республики предложили внести в закон соответствующие изменения, «Коммерсантъ».

Участники боевых действий, которые не имеют возможности покинуть место службы, могут выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через третьих лиц.

Поправки было предложено внести к статье 33 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас, согласно закону, кандидаты обязаны лично представлять документы в избирательную комиссию. Исключения из этого правила сейчас предусмотрены, только когда кандидат болен или подозревается в противоправных действиях.

Татарские депутаты уверены, что из-за этих ограничений военнослужащие лишаются шанса принять участие в выборах. Кто конкретно будет наделен правом представлять избирательные интересы бойцов, в республиканском Госсовете не уточнили.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на период их контракта.