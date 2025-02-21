ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, столько же опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 14 по 16 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (80% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (без изменений). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% опрошенных (минус 1 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 44% (без изменений), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 9% (плюс 1 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 2% (минус 1 п. п.).