МВД: мошенники стали использовать схему с псевдопохищением человека

Мошенники начали использовать схему с якобы похищением человека и выкупом за его освобождение, сообщили в МВД России.

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По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, злоумышленники убеждают людей прекратить общение с близкими и уехать в другой регион, забрав из дома ценности.

Так, например, в Москве мошенники вынудили подростка продать украшения матери и выехать во Владимирскую область, чтобы передать деньги. Женщине заявили, что сын похищен, и потребовали 500 тыс. рублей выкупа под угрозой расправы. Полиция вовремя нашла мальчика: он не успел отдать средства.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества на маркетплейсе.