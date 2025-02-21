Россияне попросили изменить критерии оценки качества медпомощи

Пациентские сообщества попросили Минздрав доработать критерии оценки качества оказания медицинской помощи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей общественных организаций.

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Министерство разработало проект указа, которым вводятся критерии проверки для государственных и частных клиник. Критерии формируются на основе клинических рекомендаций и порядков оказания медпомощи.

Общественные обсуждения документа завершились 20 февраля. Предыдущие критерии были утверждены в мае 2017 года.

Заместитель председателя координационного совета Движения против рака Галина Маргевич рассказала РБК, что проект указа не включает сроки проведения медицинских услуг.

«Если ранее в критериях качества при раке молочной железы был, например, пункт о том, что определенные манипуляции, например химиотерапия, таргетная терапия или гормонотерапия, должны быть выполнены в течение месяца с момента проведения операции, то теперь ничего подобного вы там не найдете и это пугает», — сказала Маргевич, отметив, что никакой детализации нет и для оценки качества оказания медпомощи в профиле «онкология».

Она предположила, что ситуация может быть связана с попыткой снижения жалоб со стороны пациентов на качество оказания медпомощи.

Зампред Движения против рака предупредила, что подобное ограничение может усилить нагрузку на бюджет из-за необходимости дополнительного лечения и скажется на продолжительности жизни пациента.

В начале февраля стало известно, что министерство здравоохранения разработало законопроект об обязательном трудоустройстве выпускников средних профессиональных образовательных учреждений и вузов в медорганизации. За отказ от трудоустройства предлагается ввести штраф.