Россиян предупредили об аномальном конце февраля

В Москве и некоторых других регионах погода в конце февраля и начале марта будет теплее климатической нормы. Об аномальных температурах предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».

Снегопадов в последний месяц зимы жителям столицы ждать не стоит, отметил синоптик.

«Будет повышенное давление, а воздушные массы переносятся с севера, они недостаточно напитаны влагой», — пояснил Вильфанд.

До 23-24 февраля температура воздуха будет держаться заметно ниже нуля, а 25-26-го числа станет слабо отрицательной ночью и будет доходить до нуля днем. В этот период погода в Москве и ближайших регионах будет теплее климатической нормы на несколько градусов, подчеркнул метеоролог.

Москвичам пообещали аномальное тепло

Юг европейской части России, наоборот, ждет нетипичное похолодание. В период 23-25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, уточнил Вильфанд.