Зарубежные бренды могут вернуться в Россию: названы условия

Возвращение иностранных компаний и инвесторов в страну возможно лишь на условиях, выгодных для России. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы должны руководствоваться исключительно нашими национальными интересами», – подчеркнул он. Александр Новак подчеркнул, что приоритетом остаются национальные интересы, а освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями или партнерами из дружественных стран. По его словам, даже при изменении внешних обстоятельств работа по достижению технологического лидерства в ключевых отраслях будет продолжаться.

Вице-премьер отметил, что наличие передовых собственных технологий в критически важных сферах играет ключевую роль в дальнейшем развитии российской экономики. После переговоров президентов России и США в южнокорейских СМИ появились публикации о том, что местный бизнес, включая Hyundai, начал обсуждать перспективы возвращения на российский рынок.

Также в прессе сообщалось, что испанская компания Inditex готовит почву для возможного возвращения. Кроме того, ряд иностранных брендов среднего и люксового сегментов ведут переговоры о возвращении в Россию. Эксперты предполагают, что к концу 2025 года рыночная ситуация может измениться, что позволит этим компаниям возобновить деятельность, передает ТАСС. Ранее стало известно, что потери американского бизнеса из-за ухода с российского рынка достигли 300 млрд долларов.