Певцов прокомментировал заочный приговор, который ему вынесли на Украине

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал решение украинского суда о вынесении ему заочного приговора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Певцова, его приговорили за то, что он является «нормальным гражданином России, которому небезразлично будущее своей страны». При этом он также добавил, что готов защищать язык, веру и суверенитет России «всеми возможными способами» как от внешних, так и от внутренних врагов.

Помимо этого Певцов заявил, что Украина не является самостоятельным государством, а после окончания СВО украинские судьи сами попадут под «настоящий справедливый суд».

«Относиться серьезно к этим "приговорам" и срокам никак не получается. Убежден, очень скоро цели СВО будут достигнуты, произойдут полная демилитаризация и денацификация территорий бывшей Украины, а настоящие преступники (те, кто доживут) сядут на скамью подсудимых и получат то, что каждый из них заслужил», — написал он.

Напомним, что ранее украинский суд заочно приговорил Певцова к 10 годам за антиукраинскую деятельность.