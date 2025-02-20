Дмитрий Певцов вернется на сцену «Ленкома»

Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что ему предложили вернуться в театр «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Певцова, такое предложение поступило от нового художественного руководителя театра Владимира Панкова. При этом артист также добавил, что театр планирует не только новые постановки с Певцовым, но и его возвращение в спектакль «Юнона и Авось».

«Художественный руководитель Московского театра "Ленком" Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра… Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — заявил Певцов.

Ранее украинский суд заочно приговорил актера Певцова к 10 годам за антиукраинскую деятельность.