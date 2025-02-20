Певцову предложили вернуться в театр «Ленком Марка Захарова»

Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что ему предложили вернуться в театр «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Певцов вернется на сцену «Ленкома»
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По словам Певцова, такое предложение поступило от нового художественного руководителя театра Владимира Панкова. При этом артист также добавил, что театр планирует не только новые постановки с Певцовым, но и его возвращение в спектакль «Юнона и Авось».

«Художественный руководитель Московского театра "Ленком" Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра… Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — заявил Певцов.

Ранее украинский суд заочно приговорил актера Певцова к 10 годам за антиукраинскую деятельность.