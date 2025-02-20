Театральный режиссер умер во время полета

Режиссер иркутского театра «Факел» Александр Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что 77-летний режиссер посещал столицу для медицинского обследования. После прохождения процедур Кононов вылетел обратно в Иркутск, но почувствовал недомогание почти сразу после взлета. Из-за этого самолету пришлось развернуться обратно в Москву, но к моменту прибытия врачей режиссер уже умер.

Согласно предварительным данным, причиной смерти Кононова является сердечная недостаточность. При этом, в последнее время мужчина также боролся с онкологией.

«Это невосполнимая утрата для нашего театра, города Ангарска и любительского театрального движения всей страны», — сообщил театр «Факел».

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