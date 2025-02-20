В Госдуме предложили упростить смену фамилии при заключении брака

Депутат Ксения Горячева ("Новые люди") внесла в Госдуму законопроект, которым предлагает упростить механизм смены фамилии при заключении брака в случаях, когда один из супругов хочет взять себе двойную фамилию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

Сейчас Семейным кодексом РФ предусмотрено, что супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено региональными законами, присоединяет к своей фамилии фамилию супруга.